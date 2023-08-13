Попов: Черчесов сохранит «Рубин» в РПЛ, но для долгосрочного проекта он не подходит

Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов поделился мнением о том, какой тренер мог бы возглавить казанский клуб в случае ухода Рашида Рахимова.

«Сейчас у «Рубина» пожарная ситуация. Нужен не только молодой специалист, но и тот, который сразу поставит игру. Не в долгосрочной перспективе, а сейчас. Поэтому нужен молодой и опытный тренер. Вроде и мэтр, но в то же время человек, который может на одной волне быть с молодыми футболистами. Сейчас такое время, что без этого тяжело. Сейчас все, кто работает со времён СССР, плохо подстраиваются под молодёжь. Они не понимают их, и получается, что каждый сам себе на уме. А тренер должен донести идею.

Руководство должно определиться, под какие цели берут тренера. Чтобы он поставил игру в долгосрочной перспективе и был результат по итогам сезона, или чтобы сейчас был результат в три-четыре победы. Наукой уже давно доказано, что смена тренера не идёт на пользу команде, но нужно понимать, из-за чего его меняют. Он не нашёл общий язык с командой или в принципе не может ничего сделать. Рахимов – это человек, который не может сделать то, что хочет «Рубин». Его, возможно, и будет смысл поменять. А вдолгую смена тренера ничего хорошего команде не даёт.

Сейчас основной задачей будет сохранение прописки в РПЛ? Судя по последним результатам, видимо, да. Это же такое: проиграл одну игру, проиграл вторую, пошло по накатанной и не остановишься. Сейчас дома сложная игра с «Крыльями», команда весёлая, бежит. Тяжело, и нужно быстро принимать решения. Четыре тура прошло, результат – нуль. Последнюю игру они типа бежали вперёд и пытались играть на встречных курсах, но счёт на табло. И он говорит о том, что команда разваливается, у команды нет хребта.

Нужно принимать экстренные меры. Рахимов – умный человек и тренер способный, но чего-то не хватает. Это уж руководство пускай думает, что не так. Результат здесь и сейчас даст Черчесов. Но они похожи с Рахимовым, и если «Рубин» строит долгосрочный проект, то Черчесов не подходит. Но даст результат и сохранит команду в РПЛ», — приводит слова Попова Metaratings.