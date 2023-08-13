«Аль-Хиляль» заплатит «ПСЖ» более € 60 млн за трансфер Неймара

«Аль-Хиляль» достиг полного соглашения с «ПСЖ» о трансфере бразильского нападающего Неймара. Саудовский клуб заплатит более € 60 млн за переход 31-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, «Аль-Хиляль» ждёт окончательного согласия на переход от бразильского нападающего. Сам Неймар и его семья очень заинтересованы в трансфере в Саудовскую Аравию. Все стороны сделки уверены в том, что переход будет полностью завершён уже в ближайшее время. Осталось дождаться окончательного согласия бразильца на трансфер в саудовский клуб.

Напомним, вчера, 12 августа, Неймар не попал в заявку парижан на матч 1-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Срок соглашения футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/2023 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.