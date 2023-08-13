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Гендиректор «Динамо»: как заменить Захаряна? Рассчитываем на внутренний ресурс

Гендиректор «Динамо»: как заменить Захаряна? Рассчитываем на внутренний ресурс
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как клуб планирует заменить полузащитника Арсена Захаряна.

«Как заменить Захаряна? Мы над этим работаем. Возможно, будем покупать. Плюс рассчитываем на внутренний ресурс», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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