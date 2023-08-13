Гендиректор «Динамо»: как заменить Захаряна? Рассчитываем на внутренний ресурс

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как клуб планирует заменить полузащитника Арсена Захаряна.

«Как заменить Захаряна? Мы над этим работаем. Возможно, будем покупать. Плюс рассчитываем на внутренний ресурс», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.