Пивоваров: рассматривали вариант оставить Захаряна в «Динамо», улучшить контракт

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что бело-голубые рассматривали вариант, при котором полузащитник Арсен Захарян остался бы в клубе на следующий сезон. Напомним, ранее Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с «Динамо» о трансфере 20-летнего футболиста.

«Мы рассматривали вариант с тем, чтобы оставить Захаряна у себя, улучшить контракт. Такие варианты были», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах, забил один мяч и оформил одну результативную передачу. Также на счету российского полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России и один гол. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.