В «Динамо» сообщили, что сегодня Арсен Захарян вылетит в Испанию на медосмотр
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, когда полузащитник Арсен Захарян отправится в Испанию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Реал Сосьедад».
«Арсен скоро полетит на медосмотр. По его итогам будем уже делать анонс. Захарян вылетит в Испанию сегодня.
Кто занимался трансфером? Детали опустим. Мы получили предложение от клуба, который будет принимать участие в Лиге чемпионов. Думаю, если всё сложится, это будет удачный трансфер», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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