Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» сообщили, что сегодня Арсен Захарян вылетит в Испанию на медосмотр

В «Динамо» сообщили, что сегодня Арсен Захарян вылетит в Испанию на медосмотр
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, когда полузащитник Арсен Захарян отправится в Испанию для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Реал Сосьедад».

«Арсен скоро полетит на медосмотр. По его итогам будем уже делать анонс. Захарян вылетит в Испанию сегодня.

Кто занимался трансфером? Детали опустим. Мы получили предложение от клуба, который будет принимать участие в Лиге чемпионов. Думаю, если всё сложится, это будет удачный трансфер», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
В «Динамо» заявили, что договорились с «Реалом Сосьедад» о переходе Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023