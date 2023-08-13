В «Динамо» рассчитывают завершить трансфер хавбека мексиканской «Пачуки» Чавеса

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как в данный момент продвигается процесс трансфера 27-летнего полузащитника мексиканской «Пачуки» Луиса Чавеса.

«По Чавесу мы в процессе, технические процедуры занимают много времени. Мы рассчитываем завершить этот трансфер», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация, что 27-летний мексиканский полузащитник может не перейти в московское «Динамо» из-за проблем с получением денег. Сообщалось, что Чавес пока не может оплатить расторжение контракта с мексиканским клубом.

В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.