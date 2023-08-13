В «Динамо» поздравили Антона Шунина с 100-м матчем, проведённым «на ноль»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поздравил голкипера команды Антона Шунина с 100-м матчем без пропущенных голов.

«Поздравляем Антона с матчем «на ноль» и трёхсотым матчем в его карьере. Антон является примером по самоотдаче на тренировках. Хочется пожелать, чтобы футбольная карьера продолжилась как можно дольше и в нашем клубе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.