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В «Динамо» поздравили Антона Шунина с 100-м матчем, проведённым «на ноль»

В «Динамо» поздравили Антона Шунина с 100-м матчем, проведённым «на ноль»
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поздравил голкипера команды Антона Шунина с 100-м матчем без пропущенных голов.

«Поздравляем Антона с матчем «на ноль» и трёхсотым матчем в его карьере. Антон является примером по самоотдаче на тренировках. Хочется пожелать, чтобы футбольная карьера продолжилась как можно дольше и в нашем клубе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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