Член совдира «Динамо»: рад, что у Захаряна получится воплотить мечту и играть в Ла Лиге

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от возможного перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», а также пожелал 20-летнему футболисту воплотить свою мечту в испанском чемпионате.

«Процесс между клубами максимально близок к завершению. Дальше уже вопросы о взаимодействии Арсена и клуба «Реал Сосьедад». Какие эмоции испытываю? Как в одном известном фильме, где главный герой испытывал гордость, проезжая мимо одного памятника. Преждевременно говорить о завершении сделки.

Однако если это случится, то я рад за то, что у Арсена может получиться воплотить его мечту и начать играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было отличным достижением и кейсом, который показывает, что из академии «Динамо» можно вырасти до самых больших высот. Надеюсь, для «Реала Сосьедад» это тоже будет большим приобретением, которое поможет клубу двигаться дальше», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.