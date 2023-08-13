Член совдира «Динамо»: рад, что у Захаряна получится воплотить мечту и играть в Ла Лиге

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от возможного перехода полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», а также пожелал 20-летнему футболисту воплотить свою мечту в испанском чемпионате.
«Процесс между клубами максимально близок к завершению. Дальше уже вопросы о взаимодействии Арсена и клуба «Реал Сосьедад». Какие эмоции испытываю? Как в одном известном фильме, где главный герой испытывал гордость, проезжая мимо одного памятника. Преждевременно говорить о завершении сделки.
Однако если это случится, то я рад за то, что у Арсена может получиться воплотить его мечту и начать играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Для нашего клуба это было отличным достижением и кейсом, который показывает, что из академии «Динамо» можно вырасти до самых больших высот. Надеюсь, для «Реала Сосьедад» это тоже будет большим приобретением, которое поможет клубу двигаться дальше», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.
- 13 августа 2023
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