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В «Динамо» сообщили, что предусмотрели опцию обратного выкупа Арсена Захаряна

В «Динамо» сообщили, что предусмотрели опцию обратного выкупа Арсена Захаряна
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что у клуба будет преимущественное право выкупа российского футболиста.

«Хотели бы оставить право обратного выкупа? Мы предусмотрели такую возможность. Раскрывать не буду, но предусматривается, что у нас будет преимущественное право выкупа», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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