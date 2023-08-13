Шунин провёл 100-й «сухой» матч в РПЛ

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин провёл 100-й матч в РПЛ без пропущенных голов.

Юбилейным «сухим» матчем для голкипера стала игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:0). Эта встреча также стала для голкипера 350-й в составе московского клуба во всех турнирах.

36-летний футболист является воспитанником академии московского «Динамо», откуда игрок ни разу не уходил за всю карьеру. В сезоне-2016/2017 Антон помог родному клубу вернуться из Первого дивизиона. Контракт Шунина с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

На счету голкипера 14 матчей в составе основной сборной России по футболу, в том числе одна игра на финальном турнире чемпионата Европы в 2020 году.