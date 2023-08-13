Отец Марадишвили: грузинский паспорт Константина? На заборе тоже много что написано

Коба Марадишвили, отец, а также агент полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили, прокомментировал информацию о том, что 20-летний футболист получил грузинский паспорт.

«Если что-то будет, вы узнаете об этом первыми. Зачем вам надо спрашивать? На заборе тоже много что написано, и что?» — приводит слова Кобы Марадишвили Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник московского «Локомотива» получил грузинский паспорт. Сообщалось, что Марадишвили ждёт одобрения ФИФА для выступлений за национальную команду Грузии. Информацию также подтвердил вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Марадишвили провёл один матч и забил один мяч. Также на счету футболиста две игры в Фонбет Кубке России. Ранее Марадишвили вызывался в молодёжную сборную России.