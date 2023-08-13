Вратарь «Динамо» Шунин: о 100-м «сухом» матче в РПЛ узнал перед игрой с «Балтикой»
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о впечатлениях от достижения планки в 100 матчей в Российской Премьер-Лиге без пропущенных голов.
«Против «Балтики» было очень непросто. Сегодня у меня сотый «сухой» матч в РПЛ. Об этом я узнал прямо перед игрой. Мне очень приятно! Рад, что потихоньку двигаюсь по этой лестнице, достигая личных успехов. Нужно двигаться дальше! Самое главное, чтобы наша команда побеждала как можно чаще», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, юбилейным «сухим» матчем для голкипера стала игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:0). Эта встреча также стала для голкипера 350-й в составе московского клуба во всех турнирах.
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