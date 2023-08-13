Антон Шунин: не ориентируюсь ни на кого из вратарей, но Буффон — величайший

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, кого из вратарей он считает величайшим.

«Я не ориентируюсь ни на кого. Все знают, что Буффон играл очень долго. Недавно он завершил свою спортивную карьеру — он большой молодец и величайший вратарь.

Мне просто хочется помогать команде, пока есть силы, играть и получать удовольствие. Дальше будь что будет. Нужно отрабатывать контракт. Руководители следят, как я играю. Если я буду приносить пользу, то с удовольствием буду играть в футбол», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.