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Вратарь «Динамо» Шунин прокомментировал победу над «Балтикой»

Вратарь «Динамо» Шунин прокомментировал победу над «Балтикой»
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу бело-голубых в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0).

«На 60-й минуте я посмотрел на табло и задумался. Как бы не произошло то, что обычно у нас происходит. Мы потихоньку начинаем понимать, что от нас требуют. Есть некоторые нюансы, над которыми необходимо работать. Достаточно непростым сегодня получился матч. «Балтика» — большие молодцы! Они оказали серьёзное сопротивление, особенно в первом тайме. В таких матчах нужно терпеть и ждать своих моментов. Свои шансы обязательно будут, главное — их реализовать. После первого забитого гола становится гораздо легче. Сегодня так и произошло», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 13 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и калининградская «Балтика». «Динамо» одержало победу со счётом 2:0, а Антон Шунин провёл свой сотый матч в Российской Премьер-Лиге без пропущенных голов.

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