«Зенит» — «Факел»: гол Сергеева вывел петербуржцев вперёд

Сегодня, 13 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт на 16-й минуте. Голевую передачу сделал колумбиец Матео Кассьерра.

Этот гол стал вторым для российского форварда сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Также Сергеев отметился одним забитым мячом в Фонбет Кубке России.