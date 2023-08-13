Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Факел»: гол Сергеева вывел петербуржцев вперёд

«Зенит» — «Факел»: гол Сергеева вывел петербуржцев вперёд
Комментарии

Сегодня, 13 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт на 16-й минуте. Голевую передачу сделал колумбиец Матео Кассьерра.

Этот гол стал вторым для российского форварда сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Также Сергеев отметился одним забитым мячом в Фонбет Кубке России.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сергеев – 16'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023