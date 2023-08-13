«Зенит» — «Факел»: гол Сергеева вывел петербуржцев вперёд
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Сегодня, 13 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Игра началась в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Форвард «Зенита» Иван Сергеев открыл счёт на 16-й минуте. Голевую передачу сделал колумбиец Матео Кассьерра.
Этот гол стал вторым для российского форварда сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Также Сергеев отметился одним забитым мячом в Фонбет Кубке России.
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