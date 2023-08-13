Шунин: сказал Захаряну, что если ему станет скучно в Испании, то ждём в «Динамо»
Поделиться
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, чего пожелал полузащитнику Арсену Захаряну, который уходит в испанский «Реал Сосьедад».
«Вчера перед тренировкой Арсен пришёл на теорию. Мы уже знали, что Арсен уходит. Главный тренер поздравил его при всей команде. Сегодня уже понятно, что не играл, и пришёл в раздевалку. Ещё раз пожелаю удачи Арсену.
Я ему сказал, что если ему станет сложно и он соскучится по нам, то мы всегда ему рады, будем ждать и скучать. Он классный футболист. Я хотел бы пожелать ему получить удовольствие там, поиграть в хорошей команде, сильном чемпионате. Пусть возвращается обратно и заканчивает спортивную карьеру в «Динамо», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Комментарии
- 13 августа 2023
-
19:14
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:23
-
18:22
-
18:17
-
18:04
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:48
-
17:47
-
17:41
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:32
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
16:54
-
16:46
-
16:45
-
16:42
Партнерский контент