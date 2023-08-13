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Шунин: сказал Захаряну, что если ему станет скучно в Испании, то ждём в «Динамо»

Шунин: сказал Захаряну, что если ему станет скучно в Испании, то ждём в «Динамо»
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, чего пожелал полузащитнику Арсену Захаряну, который уходит в испанский «Реал Сосьедад».

«Вчера перед тренировкой Арсен пришёл на теорию. Мы уже знали, что Арсен уходит. Главный тренер поздравил его при всей команде. Сегодня уже понятно, что не играл, и пришёл в раздевалку. Ещё раз пожелаю удачи Арсену.

Я ему сказал, что если ему станет сложно и он соскучится по нам, то мы всегда ему рады, будем ждать и скучать. Он классный футболист. Я хотел бы пожелать ему получить удовольствие там, поиграть в хорошей команде, сильном чемпионате. Пусть возвращается обратно и заканчивает спортивную карьеру в «Динамо», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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