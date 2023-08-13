«Монако» с Головиным в составе уверенно обыграл «Клермон» в матче 1-го тура Лиги 1

Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Клермон» и «Монако». Команды играли на стадионе «Габриэль-Монпьед». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Монако» уверенно обыграл «Клермон» со счётом 4:2, Александр Головин провёл на поле 86 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Хозяева открыли счёт в самом начале матча — на седьмой минуте Матеуш Ветеска поразил ворота «Монако», выведя «Клермон» вперёд. На 26-й минуте Вандерсон смог вернуть равенство в счёте. Под конец первого тайма нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер вывел «Монако» вперёд впервые в матче. На 53-й минуте Мухаммед Чам Сарачевич вновь сделал счёт ничейным. На 70-й минуте встречи Виссам Бен-Йеддер вновь вывел «Монако» вперёд, оформив дубль. В самом конце матча, на 90+3-й минуте, Магнес Аклиуше укрепил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 4:2, победа «Монако».

В предыдущем сезоне чемпионата Франции «Клермон» занял восьмое место, набрав 59 очков в 38 матчах. «Монако» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы с 65 очками.