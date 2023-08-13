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«Монако» с Головиным в составе уверенно обыграл «Клермон» в матче 1-го тура Лиги 1

«Монако» с Головиным в составе уверенно обыграл «Клермон» в матче 1-го тура Лиги 1
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Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Клермон» и «Монако». Команды играли на стадионе «Габриэль-Монпьед». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Монако» уверенно обыграл «Клермон» со счётом 4:2, Александр Головин провёл на поле 86 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Хозяева открыли счёт в самом начале матча — на седьмой минуте Матеуш Ветеска поразил ворота «Монако», выведя «Клермон» вперёд. На 26-й минуте Вандерсон смог вернуть равенство в счёте. Под конец первого тайма нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер вывел «Монако» вперёд впервые в матче. На 53-й минуте Мухаммед Чам Сарачевич вновь сделал счёт ничейным. На 70-й минуте встречи Виссам Бен-Йеддер вновь вывел «Монако» вперёд, оформив дубль. В самом конце матча, на 90+3-й минуте, Магнес Аклиуше укрепил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 4:2, победа «Монако».

В предыдущем сезоне чемпионата Франции «Клермон» занял восьмое место, набрав 59 очков в 38 матчах. «Монако» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы с 65 очками.

Франция - Лига 1. 1-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
2 : 4
Монако
Монако
1:0 Ветеска – 7'   1:1 Вандерсон – 26'   1:2 Бен-Йеддер – 43'   2:2 Сарачевич – 53'   2:3 Аклиуше – 90+3'
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