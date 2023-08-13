«Зенит» — «Факел»: перерыв в матче, счёт 1:0 в пользу хозяев

Сегодня, 13 августа, проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клуб из Санкт-Петербурга смог обеспечить себе преимущество уже на 16-й минуте благодаря голу форварда Ивана Сергеева. Голевую передачу отдал колумбиец Матео Кассьерра. Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев провёл первую замену в составе своей команды уже на 38-й минуте. Вместо полузащитника Вячеслава Якимова на поле появился нападающий Хызыр Аппаев.