«Челси» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 1-го тура АПЛ

Сегодня, 13 августа, пройдёт матч 1-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Ливерпулем». Команды будут играть на стадионе « Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Дисаси, Силва, Колвилл, Джеймс, Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Чуквуэмека, Стерлинг, Джексон.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Гакпо, Салах, Жота, Диас.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял пятое место в таблице, не сумев попасть в зону Лиги чемпионов. В свою очередь, «Челси» показал один из худших результатов за свою историю в АПЛ, заняв 12-е место и набрав лишь 44 очка.

Предыдущий матч между командами состоялся в рамках АПЛ 4 апреля 2023 года. Та игра закончилась со счётом 0:0.