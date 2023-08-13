Тренер «Факела» Евсеев снова поставил себе стул в технической зоне на матче с «Зенитом»

Сегодня, 13 августа, проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Главный тренер воронежского клуба Вадим Евсеев снова смотрит матч со стула, установленного на границе технической зоны. В первый раз такой способ просмотра матча специалист выбрал в матче Кубка России с ЦСКА.

После перерыва главный тренер убрал стул и смотрит матч на ногах.

Счёт к перерыву встречи был — 1:0 в пользу «Зенита». Гол забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев.