Тренер «Факела» Евсеев снова поставил себе стул в технической зоне на матче с «Зенитом»

Сегодня, 13 августа, проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Главный тренер воронежского клуба Вадим Евсеев снова смотрит матч со стула, установленного на границе технической зоны. В первый раз такой способ просмотра матча специалист выбрал в матче Кубка России с ЦСКА.
После перерыва главный тренер убрал стул и смотрит матч на ногах.
Счёт к перерыву встречи был — 1:0 в пользу «Зенита». Гол забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев.
- 13 августа 2023
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