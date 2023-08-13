Игрок «Зенита» Клаудиньо пожаловался на судейство в матче с «Факелом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо пожаловался на судейство в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».
«Я считаю, что нам необходимо равенство в судействе по отношению к обеим командам. Это не первый раз сегодня повторяется. Я получил удар по ногам и Дуглас Сантос, но судья не показал карточек соперникам, при этом за нарушение Дугласа на игроке «Факела» он сразу получил предупреждение. Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но нам бы хотелось видеть больше равного отношения от судейского корпуса», — сказал футболист в перерыве матча с воронежцами в эфире «Матч ТВ».
Счёт матча по итогам первого тайма был 1:0 в пользу хозяев. Гол забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев. Единственная жёлтая карточка была показана защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.
- 13 августа 2023
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