Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Клаудиньо пожаловался на судейство в матче с «Факелом»

Игрок «Зенита» Клаудиньо пожаловался на судейство в матче с «Факелом»
Комментарии

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо пожаловался на судейство в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом».

«Я считаю, что нам необходимо равенство в судействе по отношению к обеим командам. Это не первый раз сегодня повторяется. Я получил удар по ногам и Дуглас Сантос, но судья не показал карточек соперникам, при этом за нарушение Дугласа на игроке «Факела» он сразу получил предупреждение. Я не говорю о том, что нам нужна помощь от арбитров, но нам бы хотелось видеть больше равного отношения от судейского корпуса», — сказал футболист в перерыве матча с воронежцами в эфире «Матч ТВ».

Счёт матча по итогам первого тайма был 1:0 в пользу хозяев. Гол забил нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев. Единственная жёлтая карточка была показана защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сергеев – 16'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023