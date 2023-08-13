L'Équipe: Неймар заработает € 160 млн за два года в «Аль-Хиляле»
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Бразильский футболист Неймар согласовал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль». За это время он заработает в общей сложности почти € 160 млн, сообщает L'Équipe.
По данным источника, теперь «ПСЖ» и «Аль-Хилялю» осталось лишь согласовать условия трансфера. Предполагается, что сумма предложения превысит € 80 млн.
31-летний Неймар стал игроком «ПСЖ» шесть лет назад, после рекордного трансфера из испанской «Барселоны» за € 222 млн. В составе парижского клуба футболист пять раз выигрывал чемпионат Франции, четыре раза побеждал в Суперкубке, три раза брал Кубок страны и дважды побеждал в Кубке лиги.
По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 60 млн.
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