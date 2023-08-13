«Поздравляю «Зенит» с красивой победой». Евсеев отказался отвечать на вопросы журналистов

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев отказался отвечать на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

«Болельщики увидели команду под названием «Факел». Зайдите в раздевалку и задайте вопросы футболистам. Поздравляю «Зенит» с красивой победой. Молодцы», — сказал Евсеев перед тем, как покинуть пресс-конференцию.

В матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл воронежский «Факел» со счётом 2:0. Голами отметились Иван Сергеев и Густаво Манутан. Второй мяч был забит на 90+8 минуте.

После четырёх проведённых матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» набрал семь очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. «Факел» остаётся единственной командой без набранных очков.