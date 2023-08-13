Семак: информация про желание Барриоса уйти — вброс, желание журналиста заработать

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о желании полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса покинуть клуб в ближайшее время.
«Зобнин — не мои компетенции, не собираюсь это комментировать. Что касается Барриоса, то, думаю, этот вброс — желание журналиста заработать. Поговорите с Вильмаром, и поймёте его настроение», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Напомним, ранее появилась информация, что Барриос хочет покинуть санкт-петербургский клуб из-за того, что руководство «Зенита» обмануло его, пообещав продать этим летом в английский «Ноттингем Форест» и не сделав этого. Также сообщалось, что представители Барриоса изучали вариант поступить так же, как полузащитник «Динамо» Матиас Норманн, который расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.
- 13 августа 2023
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:11
-
20:04
-
19:56
-
19:56
-
19:44
-
19:38
-
19:27
-
19:14
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:23