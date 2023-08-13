Семак: информация про желание Барриоса уйти — вброс, желание журналиста заработать

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о желании полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса покинуть клуб в ближайшее время.

«Зобнин — не мои компетенции, не собираюсь это комментировать. Что касается Барриоса, то, думаю, этот вброс — желание журналиста заработать. Поговорите с Вильмаром, и поймёте его настроение», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, ранее появилась информация, что Барриос хочет покинуть санкт-петербургский клуб из-за того, что руководство «Зенита» обмануло его, пообещав продать этим летом в английский «Ноттингем Форест» и не сделав этого. Также сообщалось, что представители Барриоса изучали вариант поступить так же, как полузащитник «Динамо» Матиас Норманн, который расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.