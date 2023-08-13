Караваев: к счастью «Зенита», судья решил не ставить пенальти. Сейчас есть все повторы
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался по поводу спорного эпизода во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом», когда главный арбитр встречи не стал назначать пенальти в ворота его команды.
«Забили первый гол. Должны были ещё забивать — были моменты, но не забили. Во втором тайме «Факел» увеличил давление, поэтому получалась нервная игра и концовка.
Судейство? Сейчас есть все видеоповторы. Не моя компетенция обсуждать моменты. Мы играли, старались и выиграли матч. Но из-за того, что судья долго просматривает, мы стоим на поле и непонятно, что и как. Смешанные чувства. К нашему счастью, судья решил так», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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