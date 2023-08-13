Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Караваев: к счастью «Зенита», судья решил не ставить пенальти. Сейчас есть все повторы

Караваев: к счастью «Зенита», судья решил не ставить пенальти. Сейчас есть все повторы
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался по поводу спорного эпизода во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом», когда главный арбитр встречи не стал назначать пенальти в ворота его команды.

«Забили первый гол. Должны были ещё забивать — были моменты, но не забили. Во втором тайме «Факел» увеличил давление, поэтому получалась нервная игра и концовка.

Судейство? Сейчас есть все видеоповторы. Не моя компетенция обсуждать моменты. Мы играли, старались и выиграли матч. Но из-за того, что судья долго просматривает, мы стоим на поле и непонятно, что и как. Смешанные чувства. К нашему счастью, судья решил так», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023