Караваев: к счастью «Зенита», судья решил не ставить пенальти. Сейчас есть все повторы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался по поводу спорного эпизода во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом», когда главный арбитр встречи не стал назначать пенальти в ворота его команды.

«Забили первый гол. Должны были ещё забивать — были моменты, но не забили. Во втором тайме «Факел» увеличил давление, поэтому получалась нервная игра и концовка.

Судейство? Сейчас есть все видеоповторы. Не моя компетенция обсуждать моменты. Мы играли, старались и выиграли матч. Но из-за того, что судья долго просматривает, мы стоим на поле и непонятно, что и как. Смешанные чувства. К нашему счастью, судья решил так», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.