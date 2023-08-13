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Джек Харрисон перейдёт в «Астон Виллу», несмотря на медосмотр в «Эвертоне»

Джек Харрисон перейдёт в «Астон Виллу», несмотря на медосмотр в «Эвертоне»
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Полузащитник «Лидса» Джек Харрисон станет игроком «Астон Виллы», несмотря на то что футболист уже прошёл медицинский осмотр в «Эвертоне», сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, игрок принял решение присоединиться к «Астон Вилле» после личного звонка от главного тренера бирмингемцев Унаи Эмери. «Вилла» уже согласовала арендную сделку с «Лидсом», активировав пункт о вылете клуба из АПЛ. Клубы также включат пункт о выкупе в арендное соглашение Джека Харрисона. Выкуп будет необязательным.

26-летний англичанин выступал за «Лидс» с 2018 года, однако полностью права на игрока были выкуплены лишь летом 2021 года. «Лидс» заплатил «Манчестер Сити» почти € 13 млн.

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