Семак: Вендел пропустил предсезонную подготовку, чудес не бывает

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Напомним, «Зенит» обыграл воронежский клуб со счётом 2:0, Вендел вышел в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте матча.

«Чудес не бывает, Вендел пропустил предсезонную подготовку. Конечно, природа одарила его функциональными способностями. Он работает и будет набирать форму через матчи», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона игрок находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых.