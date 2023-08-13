«Астон Вилла» отказалась от перехода игрока «Лидса» Джека Харрисона

Футбольный клуб «Астон Вилла» отказался от сделки по аренде игрока «Лидса» Джека Харрисона, сообщает Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, в клубе считают, что Харрисон травмирован уже несколько недель и не сможет заменить аргентинца Эмилиано Буэндию, недоступного из-за проблем с передней крестообразной связкой. «Эвертон» теперь готов закрыть сделку после того, как сегодня игрок был в клубе для медицинского обследования.

Ранее стало известно, что игрок принял решение присоединиться к «Астон Вилле» после личного звонка от главного тренера бирмингемцев Унаи Эмери, несмотря на пройденный медицинский осмотр в «Эвертоне».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Харрисона в € 22 млн. Контракт полузащитника с «Лидсом» рассчитан до лета 2028 года.