Гарри Кейн: хочу завоевать с «Баварией» все трофеи в этом сезоне

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о целях своего нового клуба на предстоящий сезон и высказался о сумме своего трансфера.
«В этом сезоне я хочу попытаться выиграть все трофеи. Эту цель ставит каждый член нашей команды. Думаю, если к концу сезона мы не завоюем хотя бы один из трофеев — все будут разочарованы.
€ 100 млн, которые «Бавария» заплатила за мой переход, – это большие деньги. Я чувствую ответственность, понимаю, что должен полностью окупить подобный трансфер. За меня заплатили столько ради великих достижений. У нас с «Баварией» совпадают цели», – приводит слова Кейна «твиттер» Bayern&Germany.
В субботу, 12 августа, Кейн дебютировал за свою новую команду. «Бавария» в матче за Суперкубок Германии разгромно уступила «Лейпцигу» — 0:3.
- 13 августа 2023
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