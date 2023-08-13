Кузьмин: в РПЛ можно играть со всеми, просто надо реализовывать свои моменты

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин высказался о поражении своей команды в игре 4-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (0:2).
В сегодняшнем матче нам не удалось реализовать моменты, чуть более хладнокровно ими распорядиться. В обороне в первой половине команда в целом играла неплохо. Во втором – просели. Но это понятно. Когда ты не забиваешь, начинаешь психологически переживать и становится тяжело.
Вполне естественно, что команда поникла при счёте 0:1. Мы играли на выезде, плюс болельщики, всё это давит, и когда пропускаешь – становится трудно.
Как оценю старт сезона для «Балтики»? Не люблю этого делать. Пусть главный тренер даёт оценки. Наша задача — просто играть. В Премьер-Лиге высокий уровень исполнения. Он гораздо выше, чем в ФНЛ. В этом всё отличие, которое я вижу. Но играть можно со всеми. Мы это поняли по матчу со «Спартаком». Да и с «Динамо» тоже. Просто надо реализовывать свои моменты», — приводит слова Кузьмина «Евро-Футбол.Ру».
- 13 августа 2023
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