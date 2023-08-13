Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Сочи»: хозяева вышли вперёд из-за автогола Джорджевича

ЦСКА — «Сочи»: хозяева вышли вперёд из-за автогола Джорджевича
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 августа, проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Сочи». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Джорджевич – 53'   1:1 Силвейра – 78'   2:1 Заболотный – 89'   3:1 Рядно – 90+4'
Удаления: нет / Алвес – 48'

В первом тайме команды имели неплохие подходы к воротам друг друга, но, к сожалению, не смогли открыть счёт во встрече — первый тайм прошёл без забитых голов, 0:0. В начале второго тайма, на 48-й минуте, игрок «Сочи» Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 53-й минуте после удара защитника ЦСКА Кирилла Набабкина мяч попал в нападающего «Сочи» Луку Джорджевича, который срезал мяч в свои ворота, — хозяева повели, 1:0.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: в РПЛ и в Фонбет Кубке России. ЦСКА одержал три победы, «Сочи» — одну. «Сочи» выиграл в последней на данный момент встрече, которая состоялась 5 марта 2023 года, со счётом 2:0.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в трёх матчах. «Сочи» находится на 11-й строчке, заработав три очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023