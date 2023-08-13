Почеттино: справедлива ли ничья в матче с «Ливерпулем»? Не думаю. Мы заслужили большего

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвёл итоги матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда в родных стенах сыграла вничью с «Ливерпулем» — 1:1.
«Отличный матч! Фантастический способ начать сезон. Мне очень понравилась сегодняшняя игра.
Справедливый ли результат на табло? Не думаю. Мы заслужили немного больше. Мы чувствуем удовлетворение, но и разочарование в то же время, потому что мы хотели победить и заслужили победу. Но нужно помнить, что это всего лишь начало.
По ходу матча были отрезки, когда нам приходилось тяжело. Однако я доволен тем, как мы прибавляли с каждой минутой, как начали доминировать и прижимать «Ливерпуль» всё ближе и ближе к их воротам», – приводит слова Почеттино BBC.
В матче 1-го тура «Челси» пропустил от «Ливерпуля» на 18-й минуте, однако уже спустя 19 минут защитник синих Аксель Дисаси восстановил равенство в счёте. Сразу после этого ещё один игрок обороны «аристократов», Бен Чилуэлл, забил гол в ворота мерсисайдцев, однако он был отменён из-за офсайда.
- 13 августа 2023
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