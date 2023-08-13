Спорный эпизод с пенальти и победный гол Мантуана — в видеообзоре матча «Зенит» — «Факел»

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые.
Санкт-петербургский клуб смог обеспечить себе преимущество уже на 16-й минуте благодаря голу форварда Ивана Сергеева. Голевую передачу отдал колумбиец Матео Кассьерра. В концовке встречи нападающий сине-бело-голубых Густаво Мантуан забил второй мяч «Зенита» и установил окончательный счёт — 2:0, уверенная победа «Зенита».
После четырёх проведённых матчей в Российской Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» набрал семь очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. «Факел» остаётся единственной командой без набранных очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 13 августа 2023
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