ЦСКА — «Сочи»: Антон Заболотный вновь вывел армейцев вперёд

Сегодня, 13 августа, проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Сочи». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды имели неплохие подходы к воротам друг друга, но, к сожалению, не смогли открыть счёт во встрече — первый тайм прошёл без забитых голов, 0:0. В начале второго тайма, на 48-й минуте, игрок «Сочи» Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 53-й минуте после удара защитника ЦСКА Кирилла Набабкина мяч попал в нападающего «Сочи» Луку Джорджевича, который срезал мяч в свои ворота, — хозяева повели, 1:0. На 77-й минуте полузащитник «Сочи» Мигел Силвейра смог поразить ворота армейцев, сравняв счёт — 1:1. На 89-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный вновь вывел армейцев вперёд — 2:1.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: в РПЛ и в Фонбет Кубке России. ЦСКА одержал три победы, «Сочи» — одну. «Сочи» выиграл в последней на данный момент встрече, которая состоялась 5 марта 2023 года, со счётом 2:0.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в трёх матчах. «Сочи» находится на 11-й строчке, заработав три очка.