Дженгиз Ундер перешёл из «Марселя» в «Фенербахче»

Полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер перешёл в «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба в своих социальных сетях.

Зарубежные СМИ сообщали, что «Марсель» получит за футболиста € 15 млн. Контракт 26-летнего турецкого полузащитника рассчитан на четыре года. Футболист будет выступать под 20-м номером.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе санкт-петербургского «Зенита» к Ундеру. Президент «Марселя» Пабло Лонгория, в свою очередь, сообщил, что клуб близок к продаже футболиста в «Фенербахче».

В прошлом сезоне Ундер провёл 46 матчей за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.