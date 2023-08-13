Дженгиз Ундер перешёл из «Марселя» в «Фенербахче»
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Полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер перешёл в «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба в своих социальных сетях.
Зарубежные СМИ сообщали, что «Марсель» получит за футболиста € 15 млн. Контракт 26-летнего турецкого полузащитника рассчитан на четыре года. Футболист будет выступать под 20-м номером.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе санкт-петербургского «Зенита» к Ундеру. Президент «Марселя» Пабло Лонгория, в свою очередь, сообщил, что клуб близок к продаже футболиста в «Фенербахче».
В прошлом сезоне Ундер провёл 46 матчей за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.
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