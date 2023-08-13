«Сочи» забил пять голов в свои ворота с начала прошлого сезона РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» забил больше всех голов в свои ворота с начала прошлого сезона в Российской Премьер-Лиге. Сочинские футболисты уже пять раз поражали свои ворота, у ближайших преследователей по данному показателю — три автогола, сообщает телеграмм-канал Opta Sports.
В сегодняшнем матче с ЦСКА мяч в свои ворота забил черногорский нападающий Лука Джорджевич. Встреча 4-го тура чемпионата России завершилась со счётом 3:1 в пользу московского клуба. Голами в составе армейцев также отметились Антон Заболотный и 17-летний защитник Михаил Рядно. В составе сочинцев гол на свой счёт записал бразилец Мигел Силвейра.
После четырёх туров чемпионата ЦСКА набрал девять очков и занимает третью строчку в таблице. «Сочи» с тремя очками расположился на 11-й строчке.
- 13 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:26
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:51