«Сочи» забил пять голов в свои ворота с начала прошлого сезона РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» забил больше всех голов в свои ворота с начала прошлого сезона в Российской Премьер-Лиге. Сочинские футболисты уже пять раз поражали свои ворота, у ближайших преследователей по данному показателю — три автогола, сообщает телеграмм-канал Opta Sports.

В сегодняшнем матче с ЦСКА мяч в свои ворота забил черногорский нападающий Лука Джорджевич. Встреча 4-го тура чемпионата России завершилась со счётом 3:1 в пользу московского клуба. Голами в составе армейцев также отметились Антон Заболотный и 17-летний защитник Михаил Рядно. В составе сочинцев гол на свой счёт записал бразилец Мигел Силвейра.

После четырёх туров чемпионата ЦСКА набрал девять очков и занимает третью строчку в таблице. «Сочи» с тремя очками расположился на 11-й строчке.