«Бетис» вырвал победу у «Вильярреала» на последней минуте в матче стартового тура Ла Лиги

Завершился матч 1-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Бетисом». Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Бетис» вырвал победу в самой концовке встречи — 2:1.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл вингер гостей Айосе Перес, отличившийся с передачи Луиса Энрике.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 61-й минуте защитник «Вильярреала» Хорхе Куэнка восстановил равенство на табло. Однако «жёлтая подводная лодка» не сумела удержать ничью. «Бетис» вырвал победу на 90+5-й минуте благодаря голу нападающего Виллиана Жозе. Матч так и завершился — победа гостей со счётом 2:1.

В минувшем сезоне «Вильярреал» занял пятое место в таблице чемпионата Испании, не сумев попасть в зону Лиги чемпионов. В свою очередь, «Бетис» расположился на шестой строчке, набрав 60 очков.