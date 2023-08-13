Полузащитник «Сочи» Нобоа высказался о поражении в матче с ЦСКА

Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о поражении в матче 4-го тура РПЛ от московского ЦСКА.

«Последние игры то мяч попадёт в девятку, то штрафной, и мы пропускаем. Это футбол. Как можно играть в атаку, когда на первых минутах второго тайма сразу получаешь красную? Я спросил у судьи, может ли он посмотреть VAR. Рефери ответил, что нет. Хорошо, играем дальше. Нет проблем», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч 4-го тура ЦСКА — «Сочи» завершился победой москвичей со счётом 3:1.

38-летний Кристиан Нобоа играет в России с 2007 года. За это время футболист успел поиграть в составе казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова» и санкт-петербургского «Зенита».