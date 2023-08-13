Владимир Федотов: перепалка с Мойзесом? Мы радовались — эмоции настоящих мужчин

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по поводу перепалки с защитником команды Мойзесом во время матча с «Факелом» (3:1).

«Перепалка с Мойзесом? Мы радовались. Очень хорошие эмоции настоящих мужчин», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После матча с «Сочи» ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с девятью очками в четырёх играх. «Сочи» остался на 11-й строчке с тремя очками в четырёх встречах.