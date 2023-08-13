Михаил Рядно стал вторым в списке самых молодых авторов голов ЦСКА в РПЛ в XXI веке

17-летний российский защитник московского ЦСКА Михаил Рядно стал вторым в списке самых молодых авторов голов армейцев в Российской Премьер-Лиге в XXI веке после забитого мяча в ворота «Сочи» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Рядно забил первый гол в РПЛ в возрасте 17 лет и 329 дней — это второй результат в истории ЦСКА, первое место занимает Александр Салугин, забивший за армейцев в 2005 году в возрасте 17 лет и 29 дней. Прямо следом за Рядно идёт Алан Дзагоев с таким же результатом — 17 лет и 329 дней в 2008 году. Четвёртое и пятое места занимают Федор Чалов (18 лет и 237 дней в 2016 году) и Александр Гейнрих (18 лет и 278 дней в 2003 году) соответственно.

Напомним, ранее 17-летний российский защитник московского клуба стал самым молодым ассистентом армейцев в чемпионатах России. В день матча с «Локомотивом» ему было 17 лет и 321 день.