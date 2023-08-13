Кристиан Нобоа: если я не буду чувствовать себя счастливым на поле, не буду играть

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, в каком случае перестанет играть в футбол.

«У меня нет лишнего веса? Стараюсь! Я играю в футбол, потому что мне нравится это. Если я не буду чувствовать себя счастливым на поле, я не буду играть. Сейчас я делаю всё возможное, чтобы держать себя в форме, выкладываюсь на все сто процентов», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

38-летний эквадорец выступает за сочинцев с 2019 года. За это время футболист принял участие в 104 играх за клуб, в которых забил 38 голов и отдал 18 результативных передач.

Центральный полузащитник является трёхкратным чемпионом России по футболу. Игрок также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.