Гаджиев: уход Малкома — это более серьёзная потеря, чем уход Захаряна из «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Конечно, хочется, чтобы наиболее талантливые игроки приезжали в наш чемпионат. Это жизнь, она складывается иначе. Всегда есть чемпионаты более сильные и более дорогие. Пока ничего кардинально не изменится, у наших спортсменов будет сохраняться нормальное желание переехать в более сильную лигу.

Ла Лига подходит Захаряну. Он техничный и координированный спортсмен. Думаю, в другом чемпионате он тоже вполне может заиграть.

Безусловно, уход Захаряна — потеря для «Динамо». Конечно, это так, но вот сегодня команда победила без него. Понятное дело, что играли с дебютантом Премьер-Лиги, но всё равно «Балтика» непростая команда. Думаю, клуб справится с потерей Захаряна. Уход Малкома из «Зенита» — это куда более серьёзная потеря, чем уход Захаряна из «Динамо», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.