Макс Килман продлил контракт с «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» достиг договорённости о продлении контракта с защитником Максом Килманом. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

По информации источника, новое соглашение между игроком и клубом будет рассчитано на пять лет (до конца июня 2028 года).

Фото: wolves.co.uk

Килман выступает за «Вулверхэмптон» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В сезоне-2022/2023 защитник провёл 37 матчей в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о желании «Наполи» приобрести Килмана.