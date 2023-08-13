Макс Килман продлил контракт с «Вулверхэмптоном»
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«Вулверхэмптон» достиг договорённости о продлении контракта с защитником Максом Килманом. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
По информации источника, новое соглашение между игроком и клубом будет рассчитано на пять лет (до конца июня 2028 года).
Фото: wolves.co.uk
Килман выступает за «Вулверхэмптон» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В сезоне-2022/2023 защитник провёл 37 матчей в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось о желании «Наполи» приобрести Килмана.
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