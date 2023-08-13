Заболотный праздновал в стиле Аршавина, Рядно вошёл в историю ЦСКА. Фото победы над «Сочи»

13 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Владимира Федотова.
17-летний российский защитник московского ЦСКА Михаил Рядно стал вторым в списке самых молодых авторов голов армейцев в Российской Премьер-Лиге в XXI веке после забитого мяча в ворота «Сочи» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Рядно забил первый гол в РПЛ в возрасте 17 лет и 329 дней — это второй результат в истории ЦСКА, первое место занимает Александр Салугин, забивший за армейцев в 2005 году в возрасте 17 лет и 29 дней.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 13 августа 2023
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