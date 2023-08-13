«Хетафе» — «Барселона»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

Сегодня, 13 августа, проходит матч 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме инициатива была на стороне «Барселоны», каталонцы смогли нанести три удара в створ ворот соперника против одного у «Хетафе», но это не помогло ни одной из команд открыть счёт в матче. Единственное, в отсутствие голов, яркое событие первого тайма — удаление нападающего «Барселоны» Рафиньи, который получил вторую жёлтую карточку. На перерыв команды ушли без забитых мячей — 0:0.

Последняя встреча команд в рамках внутреннего первенства завершилась вничью — со счётом 0:0. Игра в рамках первого круга осталась за сине-гранатовыми — 1:0.

В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.