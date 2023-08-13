Заболотный: вдвойне приятно после такого забивать, хейт должен быть для мотивации

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой гол в ворота «Сочи» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, который помог ему реабилитироваться за промах в пустые ворота с нескольких метров в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Факелом», где армейцы проиграли со счётом 0:2.

«Видео из раздевалки? Вдвойне приятно после такого забивать. Семья справилась, жена пролила немного слёз, это часть профессии — хейт. Он должен присутствовать, чтобы мотивационные вещи были потом.

Мы отдали инициативу полностью, качество игры оставляет желать лучшего, но впереди ещё целый чемпионат, чтобы это исправить», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Напомним, ранее московский ЦСКА на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал видео из раздевалки команды после поражения от воронежского «Факела» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:2). В ролике нападающий армейцев Антон Заболотный принёс извинения за свой резонансный промах по пустым воротам воронежцев.