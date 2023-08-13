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Михаил Рядно прокомментировал дебютный гол за ЦСКА в матче с «Сочи»

Михаил Рядно прокомментировал дебютный гол за ЦСКА в матче с «Сочи»
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17-летний защитник московского ЦСКА Михаил Рядно прокомментировал свой дебютный гол за армейцев в ворота «Сочи» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я на самом деле левша, правая отстаёт. Просто сегодня получился такой хороший удар. Я доверяю правой ноге так же, как и левой. Тренирую обе ноги сейчас. На тренировках стараюсь играть правой», — передаёт слова Рядно корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 17-летний российский защитник стал вторым в списке самых молодых авторов голов армейцев в Российской Премьер-Лиге в XXI веке. Рядно забил первый гол в РПЛ в возрасте 17 лет и 329 дней — это второй результат в истории ЦСКА, первое место занимает Александр Салугин, забивший за армейцев в 2005 году в возрасте 17 лет и 29 дней.

Ранее 17-летний защитник московского клуба также стал самым молодым ассистентом армейцев в чемпионатах России. В день матча с «Локомотивом» ему было 17 лет и 321 день.

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