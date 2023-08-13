Петрушин: в обороне «Динамо» в матче с «Балтикой» был пожар

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на победу бело-голубых в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:0).

«Я бы не сказал, что «Динамо» здорово сыграло в обороне, пока вопросов по защите достаточно много. В первом тайме гости смотрелись достаточно хорошо. У «Балтики» были моменты, а в обороне «Динамо» был пожар. Не скажу, что такой же, как в предыдущих матчах, но всё равно был. Личка ищет сочетания в центральной зоне, сегодня там неплохо выглядели Маричаль и Лаксальт. Самое главное, что не пропустили.

Перевод Лаксальта в опорную зону — это хороший ход. Он достаточно прилично выглядит на этой позиции. Ещё тренер нашёл неплохую позицию для Макарова. Даже дело не в том, что он сегодня забил. Макаров — острый футболист, обладающий пасом и хорошей обводкой, плюс он может забить. Личка удачно нашёл места для этих спортсменов. Не будем загадывать, но Макаров второй матч подряд смотрится очень прилично на позиции, на которой раньше выступал Захарян.

Игрок на фланге — игрок зависимый, а игрок в центре всегда будет с мячом. В последних двух играх Денис смотрелся очень неплохо. Новые позиции Лаксальта и Макарова — это плюс в копилку «Динамо», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».