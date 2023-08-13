Иван Сергеев назвал справедливым решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал спорный эпизод во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом», когда главный арбитр встречи Павел Шадыханов не стал назначать пенальти в ворота его команды.

«Я плохо видел эпизод, потому что на тот момент меня уже заменили. Если фол был до игры рукой, то арбитру нужно было судить в нашу пользу, что он и сделал. Я думаю, что это справедливое решение», — приводит слова Сергеева Metaratings.

Напомним, сегодня, 13 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые.