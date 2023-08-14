«Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании

Завершился матч 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» со счётом 0:0.

В первом тайме инициатива была на стороне «Барселоны», каталонцы смогли нанести три удара в створ ворот соперника против одного у «Хетафе», но это не помогло ни одной из команд открыть счёт в матче. Единственное, в отсутствие голов, яркое событие первого тайма — удаление нападающего «Барселоны» Рафиньи, который получил вторую жёлтую карточку.

Нападающий «Барселоны» Рафинья получает красную карточку.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На перерыв команды ушли без забитых мячей — 0:0. Во втором тайме ситуация в матче не изменилась — каталонцы продолжали давить и пробовать забить, играя в меньшинстве, что длилось не так долго — на 57-й минуте игрок хозяев Хайме Мата получил вторую жёлтую карточку и был удалён, чем уравнял составы команд.

Игрок «Хетафе» Хайме Мата удалён с поля.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Однако это не помогло «Барселоне» выйти вперёд в этой встрече — матч закончился нулевой ничьей.

В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.